Streifzug durch die riesige Stadt der Gegensätze

Emin Agarlov ereilt ein neuerlicher Energieschub, er greift in geschäftlicher Angelegenheit zum Handy, entschuldigt sich für die Unterbrechung des Gesprächs und fährt fort, auf ein Blatt Papier geometrische Figuren zu zeichnen. Ob er denn mit Donald Trump noch im Kontakt stehe? „Nein. Einen US-Präsidenten ruft man doch nicht jeden Tag an.“

Ein Blick durch das und aus dem Büro erinnert daran, wo man sich eigentlich befindet. In der Crocus City, knapp außerhalb des Moskauer Autorings MKAD, also bereits in der Region Krasnogorsk, in einer 90 Hektar großen Satellitenstadt. 14 Hochhäuser werden hier einmal stehen. So sieht es die großzügige Planung jedenfalls vor. Ein Zentrum des Business und Entertainments ist es schon jetzt. Im Inneren der Shopping Mall sind Liebhaber von Luxusartikeln und Normalverbraucher nur durch eine Rolltreppenfahrt voneinander getrennt. Nachgebaut wurden der Times Square von New York, das Rockefeller Center, Schlittschuhlaufen im Sommer inbegriffen. Dann vielleicht doch ein Drink am Yachthafen an der Moskwa.

Alles scheint hier möglich und wird dementsprechend präsentiert. Künstlich geschaffen zwar, aber tauglich als Beweis für die Überlegenheit des Kapitals und des dazugehörigen Systems.

Ein anderes Universum ist es jedenfalls. Dort, wo das alltägliche Bild von Russland verschwindet, man eintaucht in eine Welt der milliardenschweren Geschäfte und Beziehungen zu höchsten Kreisen, die man niemals kennenlernen darf und manchmal auch nicht will. Weil Emin Agarlov Geschäftsmann, aber eigentlich leidenschaftlicher Musiker und einer der größten Popstars Russlands ist, versammeln sich gewonnene Auszeichnungen fein säuberlich aufgereiht im Raum. Von der BBC, zwei Mal für die beste Single, oder einmal für das beste Album in England. Dahinter steht der Vater. Aras Agarlov, aus Aserbaidschan stammender Bauunternehmer und Milliardär, lächelt von der Titelseite des Magazins Forbes. Die WM-Stadien in Kaliningrad und Rostow am Don sind sein Beitrag zu dieser WM.

Weiter im Gespräch. Wie und wann sich die Wege mit Trump eigentlich gekreuzt haben? Ein Treffen, das Jahre später in den russischen Verwicklungen bei Trumps Präsidentschaftswahl eine mediale Rolle spielen sollte.