"Sie kamen zu Tausenden, um Messi zu sehen. Sie sahen Mbappe"

Es könnte die WM des Kylian Mbappe werden. Mit seinen zwei Toren beim spektakulären 4:3-Sieg schoss Frankreichs Jungstar nicht nur Argentinien aus dem Bewerb, er stellte auch Superstar Lionel Messi in den Schatten. Und schrieb sich als zweitjüngster Doppeltorschütze einer WM nach Brasiliens Pele 1958 in die WM-Geschichte ein.

Den Vergleich mit dem großen Pele wies Mbappe höflich, aber bestimmt zurück. "Pele ist eine andere Kategorie", sagte er lächelnd. "Aber es ist schmeichelhaft, zu diesem Klub zu gehören." So bescheiden sich der 19-Jährige gab, so ekstatisch fiel der Jubel seiner Landsleute aus. "Monumental. Getragen von einem wunderbaren Kylian Mbappe bestrafte das französische Team Argentinien", urteilte die Sportzeitung L'Equipe am Sonntag.

Mit nun drei Toren und beeindruckenden Leistungen könnte der Angreifer von Paris Saint-Germain zum Star des Turniers werden. Mit seiner Geschwindigkeit, seiner Technik und dem Torriecher ist Mbappe schon jetzt Weltklasse. Ein ums andere Mal ließ er Argentiniens Verteidiger stehen. Zwei Tore erzielte er selbst, zusätzlich holte er einen Elfmeter heraus. "Er hat all sein Talent in so einem wichtigen Spiel gezeigt", schwärmte sein Trainer Didier Deschamps. "Ich habe immer gesagt, dass er sehr gut ist. Ich bin froh, dass er Franzose ist. Er hat noch viel Raum für Verbesserung."