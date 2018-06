Sampaoli: "Realität des Kaders überschattet Messis Brillanz"

"Vielleicht Team nicht richtig eingestellt"

Wieder einmal misslang der Versuch, ein System für die Nationalmannschaft zu kreieren, in dem der große Star Argentiniens am besten zur Geltung kommt. Dafür übernahm Coach Jorge Sampaoli die Verantwortung. "Er ist unser Kapitän, er führt das Team, aber wir haben es einfach nicht geschafft, ihm die Bälle so zuzuspielen, dass gefährliche Situationen entstehen", sagte Sampaoli.

Die Änderungen hätten nicht den gewünschten Erfolg gebracht, gab der 58-Jährige zu. "Vielleicht habe ich die Mannschaft nicht richtig eingestellt. Einige Spieler konnten mein System nicht umsetzen." Der Teamchef ließ aber auch durchblicken, dass er die bisher verkorksten argentinischen Auftritte vor allem auf mangelnde Qualität von Messis Mitspielern zurückführt. "Die Realität unseres Kader überschattet seine Brillanz. Leo ist limitiert, weil die Mannschaft mit ihm nicht so zusammenspielt, wie sie sollte."

Mit dieser Erklärung ließen die argentinischen Journalisten den Trainer nicht davonkommen. "Lassen Sie uns über Schande und Peinlichkeit sprechen", forderte ein Medienvertreter. "Warum schaffen Sie es nicht, Ihre Spieler dazu zu bringen, Messi den Ball zu geben?", lautete eine Frage. Begonnen hatte die Pressekonferenz mit der Feststellung eines Redakteurs, dass Sampaoli nun von 40 Millionen Argentiniern dafür verantwortlich gemacht wird, Willy Caballero aufgestellt zu haben.

Caballero mit haarsträubendem Fehler

Der 36-jährige Chelsea-Ersatzgoalie verursachte mit einem haarsträubenden Fehlpass auf Ante Rebic das 0:1. Für seinen Club hatte Caballero in der vergangenen Saison gerade einmal 13 Einsätze absolviert, nur drei davon in der Premier League. Nachdem sich Einser-Keeper Sergio Romero in der Vorbereitung verletzt hatte, machte Sampaoli den "Blues"-Reservisten zur Nummer eins - mit der Begründung, er sei fußballerisch besser als der von den Medien geforderte Franco Armani.