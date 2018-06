Ronaldo Foul spaltet Meinung von Christina Happel und Hans Huber

Das Foul von Cristiano Ronaldo im letzten Gruppenspiel der Portugiesen bei der Weltmeisterschaft 2018 gegen den Iran spaltet die Meinungen. Für die Enkeltochter von der österreichischen Fußball-Legende Ernst Happel ist es nicht eindeutig, warum Cristiano Ronaldo hier nur eine Gelbe-Karte bekommt. "Entweder er bekommt gar nichts dafür oder Rot. Aber Gelb?! Entweder es war eine Tätlichkeit dann gibt es Rot oder es war eben nichts", so Christina Happel.

Für die ORF Kommentatoren Legende Hans Huber ist dies nicht so klar. "Ich habs mir sehr oft angesehen. Ronaldo versucht vorbei zu kommen. Es war nicht mal im Gesicht, eine gelbe Karte ist meiner Ansicht nach O.K. aber eine Rote Karte währe völlig überzogen gewesen", so Hans Huber.



Was Hans Huber im WM-Talk unbedingt anbringen musste und was er da sonst noch so verrät sehen Sie im Video. Außerdem gibt es noch einen zweiten Teil auf www.schautv.at