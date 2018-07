Nach der WM ist vor der WM: Es herrscht Katar-Stimmung

Der Zuschlag für Katar 2022 kam nicht von ungefähr und für Insider auch wenig überraschend, zu lange drängt das Land schon in den internationalen Fußball. Pep Guardiola soll elf Millionen Euro erhalten haben, um den Sponsordeal für den FC Barcelona einzufädeln. Zinédine Zidane konnte man als Testimonial für die WM-Bewerbung gewinnen, jetzt ist der Ex-Real-Trainer im Gespräch als Teamchef von Katar in Hinblick auf die WM. Das Land strebt Unabhängigkeit an – von den Rohstoffen, die dem Staat unermesslichen Reichtum bescheren. Im Projekt „Katar 2030“ spielt der Sport eine wichtige Rolle, um den Tourismus anzukurbeln. Die Fußball-Weltmeisterschaft stellt dabei den absoluten Höhepunkt dar. Zu vielversprechend sind die Geschäfte für den Westen, als dass er ernsthaft gegen die üblen Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter auf dem WM-Baustellen vorgehen würde.

Wer bei den gern gesehenen Dollars die Hände aufhält, kann gleichzeitig nur schwerlich beanstanden, dass Katar in die Kriege im Jemen, in Libyen und in Syrien verwickelt ist. Die USA haben ihren größten Militärstützpunkt im arabischen Raum – richtig, in Katar.

Die romantische Einstellung, bei der FIFA-WM ginge es ausschließlich um den Sport in einem Land mit Fußball-Tradition, steht jedenfalls schon seit langer Zeit klar im Abseits.