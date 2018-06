Moskauer Engstellen: Fluchtweg aus der Jubelmasse

Ukrainische Spezialitäten, ausgerechnet in Moskau, in angespannten Zeiten wie diesen. Vielleicht war es nicht die beste Idee das Restaurant in der Pjatnizkaja Ulica aufzusuchen. Doch die Brücke über die Moskwa am Fuße des Kremls erschien der einzige Notausgang, um der mitreißenden Masse zu entkommen. In der Bar neben der Metrostation Nowokusnezkaja ist keine Ruhe zu finden, man wird überschüttet von dröhnenden Bässen. Und von Bier, wenn es sein muss. Vorrätig noch in rauen Mengen. Vier Schweizer können bereits mehrere Lieder davon singen. Sie stellen unverständliche Fragen an den jungen Mann, der Flüssigkeiten in Gläser gießt, Löffel in die Höhe schmeißt und zu oft fallen lässt. Der bemüht zur Schau gestellten Lässigkeit nicht zuträglich. „Das nervt“, murmelt er.

Russlands Hauptstadt hat den Ansturm der WM-Touristen erhofft, scheint aber mit der Überfallsartigkeit überfordert. Selbst die in den letzten Jahren im Turbokapitalismus geförderten Möglichkeiten eines hemmungslosen Konsums scheinen jetzt an ihre Grenzen zu stoßen.