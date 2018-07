Ottakringer Straße: Erst wurde geschimpft, dann gejubelt

Am Mittwoch kam die Polizei schon gegen 19.30 Uhr mit Bussen auf die Ottakringer Straße. 350 Personen waren im Einsatz – inklusive Eliteeinheit Wega und Diensthundestaffel. Die Polizisten hatten sich vor den kroatischen Cafés, die das Spiel übertrugen, positioniert, außerdem an den Kreuzung zu den Querstraßen der Ottakringer Straße. Anrainerin Tina schaute vor Matchbeginn vor das Haus, ihr Auto hatte sie nach den Krawallen am Samstag vorsichtshalber weggestellt. Die Ottakringer Straße war auf beiden Seiten bis etwa 23.30 Uhr gesperrt. Bis auf einzelne Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz, Bengalen und Rauchbomben, aber diesmal keine Böller, hatten die zahlreichen Beamten wenig zu tun. Diesmal wurde der Sieg zwar nicht ruhig, aber durchwegs friedlich gefeiert, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer.

Zittern bis zum Schluss

Vor allem, nachdem England in der 5. Minute in Führung ging. „Oida, wir verlieren!“, rief eine Verzweifelte in der Halbzeit der 26-jährigen Annemarie vor dem Club „Face“ zu. „Heast, wir verlieren fix nicht“, versuchte sie der Wirt des Lokals zu beruhigen. Die 22-jährige Laura weiß auch, warum: „Die letzten beiden Spiele waren wir auch hinten und haben dann gewonnen. Wir können nicht gewinnen, wenn wir vorne sind.“ Nachsatz: „Aber wenn wir verlieren, dann wird's arg hier.“