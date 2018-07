Messi und Ronaldo - zwei unvollendete Allzeit-Größen

Für zwei der wohl besten Spieler in der Fußball-Geschichte dürfte der Traum vom wichtigsten Titel endgültig geplatzt sein. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo schieden am Samstag mit Argentinien und Portugal im Achtelfinale der WM in Russland aus und könnten damit ihre letzten Auftritte auf der ganz großen Nationalteam-Ebene absolviert haben.

Der begehrte goldene Pokal blieb beiden in jeweils vier Endrunden versagt, und ein fünfter Anlauf ist unwahrscheinlich - Messi wäre beim kommenden Turnier im November 2022 in Katar 35, Ronaldo 37 Jahre alt. Vorerst ließ das Duo seine Zukunft offen. "Jetzt ist nicht der Moment, um darüber zu sprechen", sagte Ronaldo unmittelbar nach dem 1:2 gegen Uruguay. Messi äußerte sich nach dem 3:4 gegen Frankreich weder gegenüber Journalisten noch via Socia Media.