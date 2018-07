Leidenschaft auf den Rängen: Die Fußball-WM und ihre Fans

Bunt bemalt, schräge Klamotten und immer in Feierlaune. Die Fußballfans bei der Weltmeisterschaft in Russland zeigen sich oftmals kreativ, manchmal ist statt Jubel aber auch Trauer angesagt. Während der Gruppenphase waren laut der FIFA 2.178.894 Menschen in den Stadien, im Schnitt 45.394 pro Partie. Der Weltverband zeigt sich damit zufrieden, vor vier Jahren waren es noch 51.133 Zuschauer pro Spiel.

Nichtsdestotrotz: Jene Fans, die vor Ort sind, sorgen für gute Stimmung und feuern ihre Mannschaft lautstark an. Wir zeigen einige von ihnen.