Kroatien und Frankreich sind bereit für den heißen Titelkampf

"Unser Coach will, dass wir relaxen und das Finale genießen", sagte Modric. Der Spielmacher von Real Madrid will im Fall eines Triumphs den Pokal Ivan Turina und allen Kroaten auf der Welt widmen. Der frühere Nationaltorhüter, der einen angeboren Herzfehler hatte, war im Mai 2013 im Alter von 32 Jahren gestorben.

Fokussierte Franzosen

Die französischen Protagonisten haben am Tag vor dem Fußball-WM-Finale gegen Kroatien in Moskau fokussiert gewirkt. "Ruhe, Vertrauen und Konzentration", nannte Teamchef Didier Deschamps als wichtigste Faktoren in der Vorbereitung auf die Partie am Sonntag. Und Torhüter Hugo Lloris sagte: "Wir müssen weiter in unserer Blase bleiben und den Fokus aufrechterhalten."