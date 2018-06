Kolumbien schickt den Senegal mit 1:0-Sieg nach Hause

Kolumbien hat den Sprung ins Achtelfinale der Fußball-WM geschafft. Yerry Mina köpfelte die Südamerikaner am Donnerstag in Samara zu einem 1:0-Erfolg gegen den Senegal und damit zum Sieg in Gruppe H. Der Senegal schied hingegen denkbar knapp aufgrund der Fair-Play-Wertung aus. Mit vier Zählern und dem identischen Torverhältnis wie Japan wurden den Afrikanern die Gelben Karten zum Verhängnis.

Im Achtelfinale trifft Kolumbien am Dienstag in Moskau (20.00 Uhr MESZ) auf den Zweiten der Gruppe G, der am Abend aus dem Duo England und Belgien ermittelt wird.