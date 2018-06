Januzaj schießt Belgien gegen England zum Gruppensieg

Belgien hat die Gruppenphase der Fußball-WM in Russland auf Platz eins beendet. Die "Roten Teufel" setzten sich am Donnerstagabend in Kaliningrad im Gruppe-G-Duell zweier bereits fürs Achtelfinale qualifizierten Teams gegen England mit 1:0 durch. In der Runde der letzten 16 trifft Belgien nun am Montag auf Japan, England bekommt es am Dienstag mit Kolumbien zu tun.

Der frühere England-Legionär Adnan Januzaj sorgte mit seinem Treffer in der 51. Minute für den dritten belgischen Sieg im dritten Gruppenspiel in Russland. Die "Three Lions" bezogen zwar die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Trainer Gareth Southgate, entgingen aber auch einem hypothetischen Viertelfinal-Kracher gegen Rekord-Weltmeister Brasilien.