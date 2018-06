Island gegen Argentinien: „Dann geht die Insel unter“

Spartakus steht und steht, was könnte ihn schon umhauen? Schön anzusehen ist er nicht, vom einstigen Kampf gegen die Römer ziemlich zerfleddert, doch 25 Meter in den Himmel ragende Mächtigkeit vermittelt die Bereitschaft zum ewigen Aufstand. Und weil er als Monument vor dem Spartak-Stadion von Moskau zu dienen hat, haben sie ihn eben dort positioniert. Festgegossen an einen riesigen Fußball.

Widerstand, Auflehnung, Mut, keine Verzweiflung. In die Fußball-Historie wird dieser Stoff heute gemeißelt, im Spiel der Isländer gegen die von einem gewissen Lionel Messi angeführte Übermacht. Island, mit 348.000 Einwohnern kleiner als Vorarlberg, sowieso das kleinste Land, das jemals an einer WM teilgenommen hat, bei der EM 2016 die Österreicher nach Hause schickte, die Briten bis auf die Knochen blamierte, fordert mit „Huh“-Gebrüll die Argentinier heraus. Am Mittwoch, in Moskau, im Stadion von Spartak (15.00 Uhr MESZ/live ORFeins).