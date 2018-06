Vom Obdachlosen zum Goalie, der Ronaldos Elfer parierte

Neustart

Vahdat FC hieß der kleine Klub in Teheran, bei dem der 194 cm große Tormann zuerst mittrainieren durfte. Von da an ging es auch privat bergauf, Beiranvand musste die Nächte nicht mehr auf der Straße verbringen. Der Vater eines Mannschaftskollegen ließ ihn in seiner Textilfabrik arbeiten, wo er auch übernachten durfte.

Seinen nächsten Job bekam er in einer Autowaschanlage, wo der Legende nach auch Irans Fußballlegende Ali Daei zu den Stammkunden zählte. Beiranvands Kollegen sollen ihn dazu ermuntert haben, den ehemaligen Bayern-München-Stürmer anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Doch der großgewachsene junge Mann war zu schüchtern.

Mit 16 hatte Beiranvand immer noch keine feste Unterkunft, aber das Glück, einen Trainer des iranischen Erstligisten Naft Teheran kennengelernt zu haben. Der Klub gab ihm eine Chance, ließ ihn zudem in einem Gebetsraum unterkommen. Auch beruflich veränderte er sich immer wieder: Auf den Job als Kellner in einer Pizzeria folgte die Stelle als Straßenreiniger.