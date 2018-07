Im Rampenlicht: Die Schlüsselrollen dieser WM

Recep Erdogan

Die Türkei war bei dieser WM nur Zaungast, doch ihr Präsident war omnipräsent. 'Erdogate', wie die Affäre um gemeinsame Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit Erdogan genannt wurde, erwischte Deutschland auf dem falschen Fuß. Der größte Sportverband der Welt präsentierte sich im Umgang mit dieser Causa noch weit amateurhafter als die deutschen Spieler auf dem Rasen.

Gianni Infantino

Der FIFA-Präsident war in Russland ein richtiger Gianni Dampf in allen Stadien. Immer erste Reihe fußfrei, immer mit Politikern und Machthabern auf du und du. Natürlich sagte Infantino das, was Vorgänger Joseph S. Blatter anlässlich der vergangenen Weltmeisterschaften stets gesagt hatte: Dass das Turnier in Russland „die beste WM aller Zeiten“ gewesen sei. Wetten, dass er oder sein Nachfolger in vier Jahren über die WM in Katar das gleiche sagen werden.