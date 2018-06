Jogi Löw lässt sich nicht aus der Ruhe bringen

Joachim Löw nippte seelenruhig an seinem Espresso, als er im Rahmen einer Livepressekonferenz beiläufig die Namen jener vier Fußballer fallen ließ, die nicht mit zur Weltmeisterschaft nach Russland dürfen. Bernd Leno, Nils Petersen, Jonathan Tah und Leroy Leroy Sané .

Doch so abgeklärt, wie er sich äußerlich vielleicht geben mag, ist der Bundestrainer dann doch wieder nicht. Nach zwölf Jahren im Amt hat Löw zwar schon Erfahrung darin, Spieler kurz vor Turnieren aus dem offiziellen Kader zu streichen, aber auch vor seiner sechsten Endrunde gehen ihm diese Personalentscheidungen noch nahe. „Das tut mir manchmal menschlich ein Stück weit richtig weh“, gesteht der 58-Jährige, „ich sehe die Spieler tagelang im Trainingslager, ich beobachte, wie sie mit Leidenschaft bei der Sache sind und für einen Startplatz kämpfen. Und dann kommt der Tag X, an dem ich ihnen sagen muss, dass sie diesmal nicht dabei sind. Ich verstehe, dass für manchen Spieler in diesem Moment möglicherweise eine kleine Welt zusammen bricht. Aber ich muss als Bundestrainer immer das große Ganze sehen.“