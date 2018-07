Frankreichs neue Gold-Generation hat eine große Zukunft

Jung, talentiert, erfolgreich. Die neuen französischen Weltmeister könnten den internationalen Fußball wie zuletzt Spanien über Jahre hinweg prägen. Orientieren sich die Spieler an ihrem ewig erfolgshungrigen Trainer Didier Deschamps, scheint vieles möglich. Der Coach will weitermachen, er sieht seine Mannschaft noch nicht am Zenit ihrer Schaffenskraft.

In zwei oder vier Jahren erreiche seine Equipe erst ihre ganze Stärke, hatte Deschamps mehrfach während der WM in Russland betont. "Diese Mannschaft hat eine Zukunft für die nächste EM und die nächste WM", pflichtete der ehemalige Teamchef, Raymond Domenech, bei.