Mexiko kämpft gegen Neymar und den Fluch

Angst macht die aufsteigende Formkurve des Superstars den Mexikanern aber keine. Wenn die Mittelamerikaner an Brasilien denken, sind die jüngsten Erinnerungen positiv: Furioses 4:3 im Confed-Cup-Finale 1999, olympisches Gold und Tränen bei Neymar nach dem 2:1 in London 2012. In Samara will Mexiko den jahrzehntelangen Achtelfinal-Alptraum endlich hinter sich lassen: Seit 1994 war „El Tri“ stets in der ersten K.-o.-Runde nach der Gruppenphase gescheitert. Ins Viertelfinale ging es nur bei Weltmeisterschaften im eigenen Land, 1970 und 1986.

„Wir sind gekommen, um Geschichte zu schreiben, und das liegt ganz in unseren Händen“, sagt Co-Kapitän Andrés Guardado. „Wir haben viele Möglichkeiten, wir haben große Spieler, das haben wir gezeigt“, kündigt Stürmer Hirving Lozano selbstbewusst an. Für Spezielles könnte Rafael Márquez sorgen: Wird der 39-Jährige eingesetzt, wäre er der erste Spieler, der in fünf WM-Achtelfinali gespielt hat.