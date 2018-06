Englands Coach Southgate bremst die Euphorie auf der Insel

Vor der Fußball-WM in Russland ist Englands Nationalmannschaft vom überwiegenden Teil der eigenen Anhänger und Medien als chancenlos abgestempelt worden. Nach dem 6:1 am Samstag in Nischni Nowgoroad gegen Panama schlug das Pendel in die entgegengesetzte Richtung aus. Plötzlich träumen die Yellow Press und die Fans der "Three Lions" vom WM-Titel.

"Wir glauben an ein Wunder", titelte die "Sun" nach dem fixierten Achtelfinal-Einzug. Selbst die zurückhaltende "Times" schrieb: " Harrys Heldentaten lassen die Fans vom Unglaublichen träumen." Gemeint war Harry Kane, der gegen Panama drei Treffer erzielte und mit insgesamt fünf Toren die WM-Schützenliste anführt.

Auch der Tottenham-Goalgetter wurde von der allgemeinen Hochstimmung angesteckt. "Es ist noch ein weiter Weg zum Titel, aber wir müssen daran glauben. Wenn man etwas im Leben erreichen will, muss man daran glauben", erklärte Kane.

Kane in Überform

Der 24-Jährige leistete einen wesentlichen Beitrag zu Englands höchstem WM-Sieg überhaupt. Bisher gelangen den Briten maximal vier Tore in einem Spiel - und das auch nur zweimal, zuletzt im WM-Finale 1966 beim 4:2 nach Verlängerung gegen Deutschland. Der damalige Matchwinner Geoff Hurst war bis Samstag gemeinsam mit Gary Lineker der einzige Engländer, der drei Tore in einem Weltmeisterschafts-Match schoss.

Kane stieg ebenfalls in den illustren Kreis auf und möchte nun als zweiter Engländer nach Lineker 1986 zum WM-Torschützenkönig avancieren. Deshalb bat er Teamchef Gareth Southgate um einen Einsatz am Donnerstag gegen Belgien, obwohl es in diesem Spiel nicht mehr um den Aufstieg geht. "Ich will spielen, ich will in dieser Form weitermachen", sagte Kane.