Elfmeter: Wie das Runde ins Eckige kommt

Es hat etwas von einem Duell Mann gegen Mann. Wie im Wilden Westen: elf Meter Entfernung, der Schuss muss sitzen. Die emotionale Anspannung bei einem Elfmeter ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Ein Schuss kann alles verändern.

Bei der WM in Russland gab es in den ersten 48 Spielen 24 Elfmeter. Das ist Rekord. Zuvor lag die Bestmarke bei 18 von den Weltmeisterschaften 1990, 1998 und 2002. Bei der WM 2014 in Brasilien gab es 13 Elfmeter.

Das hat auch mit dem Videobeweis zu tun: Die Referees entscheiden schneller auf Elfmeter, weil sie die Szene mit den TV-Bildern überprüfen können. Meist ist es dann auch ein Foul. Aber die Bilder entlarven auch Selbstfaller wie jenen von Brasiliens Filigran-Techniker Neymar gegen Costa Rica.

Von den 24 Elfmetern wurden in Russland 18 verwandelt. Das entspricht dem Durchschnitt. Interessanter wird es, wenn man sich ansieht, wo der Schütze hinschießen muss, damit er auch trifft. Bei der EURO 2016 in Frankreich wurden alle 36 Tore bei 49 Versuchen (inklusive Elfmeterschießen) dokumentiert und die Erfolgsquote in der Grafik visualisiert. Die Erkenntnis: Wer die Fähigkeit besitzt, sicher das Kreuzeck zu treffen, darf schon jubelnd abdrehen.

Halbhoch und nicht platziert, wie es in Russland Ronaldo und Messi gezeigt haben, führt hingegen zu einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Aus Sicht des Tormannes ist das leicht erklärt: Der Ball braucht zirka 0,4 Sekunden von der Schussabgabe bis zur Torlinie. Das reicht nicht, um die Richtung des Balles zu erkennen. Also entscheiden sich die meisten Torhüter für eine Ecke.