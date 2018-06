Die österreichische Vision im russischen Stillstand

Das was bedeutet?

Wir reden hier von anderen Energieformen wie Solar- und Windenergie, auch vom Wasserhaushalt, der Möglichkeit, zu recyceln, aus Salzwasser Süßwasser zu machen. Eine Smart City verwendet neueste Technologien. Städte, die Umwelt und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Dubai hat zum Beispiel den Plan, in einigen Jahren die Hälfte des Verkehrs autonom zu führen.

Aber wie soll das in Moskau funktionieren, der Stadt des an Wahnsinn grenzenden Verkehrs? Dem Klischee nach ist es fast unmöglich, das Business in Russland mit irgendeiner Umwelttechnologie zu verbinden.

Das ist kein Klischee, es ist so. Effizienz und Nachhaltigkeit sind keine Themen bei den Russen, schon gar nicht in Moskau. Da steht man bis zu sechs Stunden im Stau, alleine deshalb stößt die Elektromobilität an ihre Grenzen. Zum anderen ist in diesem Öl- und Gasexportland der Treibstoff sehr billig. Als ich 2008 nach Russland kam, ging es darum, SUVs zu verkaufen, Sechszylinder, am besten in Schwarz, Verbrauch völlig egal. Daran hat sich nichts verändert. Aber jetzt ist die Zeit, Visionen zu teilen.

Wie wollen Sie das ändern?

Ich habe mit Emin Agalarow einen Visionär gefunden, der diesen Traum mit mir teilt. Wenn wir in Russland über das Thema Umwelt sprechen, dann muss immer ein Business dahinterstehen, muss sich irgend etwas rechnen. Money talks. 2019 und 2020 kommen alle wesentlichen Premium-Hersteller mit Elektrofahrzeugen nach Russland. Sie werden in der Crocus Group ihren ersten Ansprechpartner haben.

Mit welchem Ziel?

Wir verpflichten uns im Rahmen eines UN-Projekts, als eine der fünf Zukunftsstädte in die Nachhaltigkeit zu investieren. Und wir wollen dabei einen weiteren Schwerpunkt auf die Ausbildung legen. Ein Programm, das bei zehnjährigen Kindern beginnt, das nicht nur die tägliche Turnstunde mit einem webbasierten Trainingsprogramm verbindet, das die Armut in der Welt behandelt bis hin zur Elektromobilität, zu den Ressourcen Luft und Wasser. Die Crocus-Gruppe wird ein Pilotprojekt initiieren. Und wir hoffen, es mit staatlicher Unterstützung in Russland zu verbreiten. In China ist es gelungen, dieses Programm in über 1000 Schulen zu integrieren.

Noch ein Klischee: Warum soll sich ein Oligarch mit solchen Dingen beschäftigen, wenn er doch andere, auf den schnellen Gewinn abzielende Geschäfte machen könnte?

Aras Agalarow, Emins Vater, wird in den Medien oft als Oligarch bezeichnet. Das ist relativ. Ich glaub’, laut Forbesliste rangiert er ungefähr auf Platz 800. Er hat mit dem Souvenir-Handel begonnen, sich dann ein Standing als Bauunternehmer geschaffen. Er hält Zeit- und Budgetabsprachen ein, in einer Branche, in der die Korruption sonst eine gewisse Rolle spielt. Ich glaube, auch Putin schätzt das. Darum bekam er den Auftrag, die WM-Stadien in Kaliningrad und Rostow am Don zu bauen.