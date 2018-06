Deutscher Absturz: Vom Ersten zum Letzten in vier Jahren

Störgeräusche:

Mesut Özil und Ilkay Gündogan hatten vor der WM für den großen Aufreger gesorgt, als sie sich gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan in London fotografieren ließen. Vor allem Özil stand bei der WM neben den Schuhen. Sein Einsatz gegen Südkorea war einer der Fehler von Joachim Löw. Auch das Hin und Her um den monatelang verletzten Keeper Manuel Neuer lenkte von Wichtigerem ab.

Festhalten an den Stars:

Es schaute nach Umbau aus, weil nur neun Spieler dabei waren, die sich vor vier Jahren als Weltmeister hatten feiern lassen dürfen. Aber gleich acht von ihnen standen im Auftaktspiel gegen Mexiko in der Startelf. Der Neunte, Matthias Ginter, kam weder in Brasilien noch in Russland zum Einsatz – übrigens als einziger Feldspieler.

Liga-Sorgen:

Der Großteil der Mannschaft kommt aus der Bundesliga: Neuer, Kimmich, Hummels, Boateng, Hector, Werner, Reus, Rudy, Süle, Brandt und Gomez. Sie alle spielen in einer Liga, in der man nicht einsehen will, dass man den Anschluss an die Topligen Spanien und England verloren hat. Selbst die von Krisen geschüttelte italienische Serie A ist im UEFA-Ranking vorbeigezogen. Zuletzt stand 2013 ein deutscher Klub in einem Europacup-Finale. Nur Bayern gehört zu den absoluten Topteams – bei den Münchnern prägen aber viele Legionäre das Spiel.