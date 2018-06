Der WM-Ball 2018: Der Star ist eine runde Sache

Mit der alten Leder-Kugel hat der Telstar 18 nur noch den geometrischen Körper gemeinsam. Leder hat bei den Spielbällen längst ausgedient. Das Material ist das Gleiche wie schon beim Brazuca, WM-Ball 2014 in Brasilien. Der Kunststoff und die Verklebung der Paneele verhindert die Aufnahme von Wasser und somit eine Veränderung der Flug-Eigenschaften.

Genau das war das große Ziel der Entwickler. Kunstschützen wie Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi wollen natürlich, dass der Ball in der 90. Minute bei einem Schuss genauso fliegt, wie in der ersten Minute.

Auf diese Eigenschaft wurden die Bälle intensiv auf allen Kontinenten getestet. Auch in der Schweiz. Ein Telstar 18 wird in einem Spiel zirka 2000-mal getreten. In der Schussanlage der EMPA (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) in St. Gallen wurde das simuliert. Mit 50 Stundenkilometern wurde der Telstar 18 gegen eine Metallwand geschossen. Danach wurde der Ball aus einer Höhe von zwei Metern fallengelassen und sein Sprungverhalten dokumentiert. Eine Abweichung von mehr als 1,5 Prozent wurde nicht toleriert. Schließlich wurde der Ball unter Wasser 250-mal gequetscht. Danach musste er immer noch sein Maximal-Gewicht von knapp 450 Gramm haben.

Nachdem der Telstar 18 vor einem Jahr all die Tests bestanden hatte, bekam er das höchste Gütesiegel „Quality Pro“ von der FIFA.

Obwohl die Torhüter bei jedem Ball das Flatterverhalten kritisieren, ist der Telstar 18 in dieser Beziehung berechenbarer. Der Jabulani, WM-Ball 2010, war wesentlich anfälliger dafür. Er war wegen des Designs der Paneele und der geringeren Anzahl an Nähten der rundeste Ball. Dadurch gibt es im Flug kaum Luftverwirbelungen, was für das Flattern verantwortlich ist.