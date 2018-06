1:0 für Ronaldo im Superstar-Duell mit Messi

Lionel Messi ist bei Argentiniens verpatztem Fußball-WM-Auftakt zur tragischen Figur avanciert. Der fünffache Weltfußballer scheiterte beim 1:1 in Moskau gegen Island in der 64. Minute mit einem schwach geschossenen Elfmeter an Goalie Hannes Halldorsson und konnte sich auch sonst nicht wie gewohnt in Szene setzen.

Messi selbst wollte sich nach dem Schlusspfiff nicht äußern, bekam aber von seinem Teamchef Jorge Sampaoli Trost gespendet. Der Fehlschuss vom Punkt sei "eine weitere Statistik, es ist ein Teil der Vergangenheit. So ist Fußball", betonte der Coach.