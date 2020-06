Premiere für das Trainerduell Barisic – Foda

Zoran Barisic und Franco Foda sind zwei alte Bundesliga-Hasen. Der Rapid-Trainer hält nach 272 Ligaspielen als Kicker mittlerweile bei 63 Partien auf der Rapid-Bank. Foda lief nach seinem Wechsel aus Deutschland noch 99-mal für Sturm ein und steht schon bei 237 Spielen als Coach der Grazer.

Als Cheftrainer sind einander der 44-jährige Barisic und der 48-jährige Foda allerdings noch nie gegenübergestanden. Dafür kommt es am Samstag in Graz (16 Uhr) und am Mittwoch beim Cup-Achtelfinale in Wien (20.30 Uhr) gleich zum Doppelpack.

An Überraschungen beim Debüt glaubt Barisic nicht: "Foda-Mannschaften stehen für schnelles Umschalten: flache, direkte Pässe in die Spitze, immer aus einer gesicherten Defensive heraus."

2011 hatte Barisic das erste Duell mit Foda als Cheftrainer knapp verpasst: Am 9. April gab es in Hütteldorf ein 0:2 gegen Sturm – Stunden zuvor war bekannt geworden, dass Trainer Pacult seinen Wechsel zu RB Leipzig fixiert hatte. Zwei Tage später übernahm Barisic für den entlassenen Pacult interimistisch, ein Spiel gegen Sturm stand nicht auf dem Programm. Zwei Jahre später startete Barisic als offizieller Rapid-Cheftrainer, Foda war als Konkurrent jedoch nach Kaiserslautern abhandengekommen. Und beim 1:1 in dieser Saison war noch Milanic (jetzt Leeds) bei Sturm.

Auffällig ist auch die Barisic-Bilanz gegen Sturm: Als Pacults Co-Trainer (2006– ’09) gab es in zehn Spielen sechs Niederlagen, als Cheftrainer ist sie mit drei Erfolgen und nur einer Pleite in sechs Duellen deutlich positiver. Nun wird bei Rapid auf zwei weitere Siege gehofft.