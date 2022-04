Von Salzburg bis Miami, von Turin bis Glasgow, von Belgien bis Argentinien - dieser Sport-Sonntag bringt einige Highlights. Ein Fahrplan und Überblick, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Serienmeister vs. Rekordmeister

In der Meister-Gruppe kommt es heute (17 Uhr) zum Schlagerspiel Salzburg vs. Rapid. Das Kräftemessen zwischen dem Serienmeister und dem Rekordmeister war in der jüngeren Vergangenheit eher ein einseitiges Duell. Die Rapidler konnten nur zwei der letzten 28 Spiele gegen Salzburg für sich entscheiden.

Trotzdem warnt Salzburg-Coach Matthias Jaissle vor den Wienern. "Es wird sicher wieder ein offener Schlagabtausch, ein intensives und zweikampfbetontes Spiel. Rapid hat in den letzten zehn Partien nur gegen uns verloren."

Zum Auftakt der Frühjahrsrunde lag Rapid in Hütteldorf gegen Salzburg mit 1:0 in Führung, verlor am Ende aber noch knapp mit 1:2.