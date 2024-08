Fußball: Ex-Austria-Trainer Christoph Daum nach Krebskampf verstorben

Christoph Daum ist tot. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs sei er "friedlich im Kreise seiner Familie verstorben", teilte diese der Deutschen Presse-Agentur mit. Daum starb am Samstag in Köln, er wurde 70 Jahre alt. Er war über viele Jahre einer der schillerndsten Trainer im Profifußball. Von Oktober 2002 bis Juni 2003 trainierte er in der Ära von Mäzen Frank Stronach die Wiener Austria und führte sie zum Double in Österreich.