Ungarns Fans träumen von alter Stärke

136 Länderspiele – gegen niemand anderen hat Österreich auch nur annähernd so viele Länderspiele bestritten. Die Ungarn haben dabei 66-mal gewonnen, Österreich nur 40-mal.

Das Duell zweier Erzrivalen ist aber etwas aus der Mode gekommen, der Glanz historischer Zeiten ist verblasst. Österreichs letzten Sieg gab es im Jahr 1990 mit einem 3:0 in Salzburg. In den folgenden 26 Jahren gab es nur sechs Länderspiele gegen den Nachbarn, die allesamt nicht gewonnen werden konnten.

Österreich trifft in einer Endrunde erstmals seit der WM 1934 auf die Ungarn, damals gab es in Bologna einen 2:1-Erfolg. Etwas taufrischer sind die Duelle in vier Qualifikationen (für die WM 1966, die WM 1974, die EM 1976, die WM 1986), bei denen für Österreich in acht Spielen nur drei Remis herausgeschaut haben.

Am 17. April 1985 fand das letzte Bewerbsspiel statt (0:3 in Wien). Damals waren von den 23 österreichischen Teamspielern mit Almer, Özcan, Garics und Janko nur vier schon auf der Welt.

Österreich scheiterte in der Qualifikation, die Ungarn spielten bei der WM 1986 in Mexiko. Es war der letzte Auftritt auf der großen Fußball-Bühne mit einem Sieg gegen Kanada, aber einem 0:3 gegen Frankreich und gar einem 0:6 gegen die UdSSR. Vier Jahre davor hatte man gar einen Rekord aufgestellt, mit 10:1 gegen El Salvador den höchsten WM-Sieg aller Zeiten abgeliefert.