Ein Freistoßkünstler ist Frankreichs Hoffnungsträger

Aber glücklich war Payet im kühlen Norden Frankreichs nie. Vier Jahre hielt er es in der Stadt am Ärmelkanal aus, dann ging er zurück nach Réunion.

Schnell wurde der Offensivallrounder zum Star der D1 Promotionelle, der höchsten Liga der Insel. Und er bekam noch eine Chance in Frankreich.

2004 holte ihn der FC Nantes. Skepsis war bei der Verpflichtung dabei. Der 17-Jährige bekam zunächst nur einen Vertrag für das Reserveteam. Ein Jahr später unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag.

Was dann folgte, war eine Achterbahnfahrt. Auf eine gute Saison folgte meist eine schwächere – bei Nantes, bei Saint-Étienne oder Lille. Payet bekam schnell den Ruf, ein schlampiges Genie zu sein. "Er hat großes Talent, ist aber zu unbeständig", meinte Arsenal-Coach Arsene Wenger einmal.

Payet ist anders als viele Vorzeige-Profis. Er löst vieles spielerisch, was sich andere hart erarbeiten müssen. Trainieren soll nicht so seine Sache sein. Er spielt lieber. Erstmals international aufmerksam gemacht hat er auf sich in der Saison 2014/’15. Weniger mit sieben Toren für Olympique Marseille als mit 21 Torvorlagen in der Ligue 1.