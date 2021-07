Payet: Die große Show des Spätstarters

FRANKREICH

L’Équipe: "Das fängt gut an. Frankreich atmet an diesem Morgen ein wenig leichter."Le Parisien" Payet rettet die Party. Dieser Sieg war eine Freude und eine Qual."

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport: "Wenn das Frankreich ist, so sehr gefangen in sich selbst, was wir fast nicht glauben können, wird die EM sehr viel umkämpfter als gedacht. Zu viele Erwartungen an die Hausherren."

Tuttosport: "Ein Meisterwerk von Dimitri Payet in letzter Sekunde. Dieser Sieg ist für Frankreich sehr viel mehr wert als nur die drei Punkte."

ENGLAND

The Independent: " Dimitri Payets spätes Superding überdeckt die Risse bei den nervösen Gastgebern in Paris."

The Mail: "Sie haben Payet. Dimitri Payet. Und allein aus diesem Grund hat Frankreich das Turnier mit einem düsteren, aber zuversichtlichen Sieg beginnen lassen."

The Sun: "Es ist wieder Payet. Dimitri Payet macht ein erstaunliches spätes Tor und erspart dem Gastgeber dadurch einen nächtlichen Schock bei der Eröffnung."

RUMÄNIEN

Gazeta Sporturilor: "Wir waren um nichts geringer (als die Franzosen, Anm.)! Rumänien hat zum Auftakt der Europameisterschaft in Frankreich einen Ehrgeiz gezeigt, der einer richtigen Nationalmannschaft würdig ist, aber das hat nicht für ein gutes Ergebnis gereicht."

"Das Spiel gegen Frankreich hat ein Bild gezeigt, das die Rumänen schon seit sehr langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Die Nationalelf hat sich nicht einfach nur auf das Vergehen der Zeit verlassen, nicht auf die Hunderten Gebete, die Papa Puiu (Nationaltrainer Anghel Iordanescu, Anm.) sicher während des Spiels gesprochen hat."Adevarul

DEUTSCHLAND

Frankfurter Allgemeine: " Frankreich erlöst sich erst spät. Das war knapp: Unerwartet freche Rumänen ärgern den Gastgeber lange, letzten Endes jedoch vergeblich. Payet trifft kurz vor Schluss per Traumtor. Die große EM-Stimmung können ,Les Bleus‘ beim 2:1 aber noch nicht verbreiten."

Bild: "Bei der Heim-EM taten sich die Stars von Trainer Didier Deschamps beim 2:1 gegen Rumänien schwerer als gedacht."

Die Welt: "Ein Traumtor kurz vor Schluss rettet Frankreichs erste Party! Gastgeber Frankreich tat sich im Eröffnungsspiel der EURO 2016 lange Zeit extrem schwer. Die Rumänen hätten einen Punkt verdient gehabt. Dann aber kamen Dimitri Payet und sein linker Fuß."

TSCHECHIEN

Lidove noviny: "Vielleicht können wir den Menschen ein Lächeln zurückgeben: Die französischen EM-Veranstalter wollen, dass die Fans dank des Fußballs die Schrecken von heute vergessen."

MF Dnes: "Festung Frankreich: Das am stärksten bewachte Fußball-Championat der Geschichte hat begonnen. Die Ängste vor einem Anschlag können dennoch nicht völlig zerstreut werden."

POLEN

Gazeta Wyborcza: "Im Eröffnungsspiel der EURO 2016 gewann Frankreich 2:1 über Rumänien. Das von Anschlägen, Streiks und Hochwasser gequälte Frankreich fühlte sich lebendiger, und es schuf sich sogar einen neuen Nationalhelden."

Super Express: "In Paris herrscht König Payet. Dimitri ist wie Napoleon. Das war das Match eines einzigen Fußballers."