Baumgartners Traumtor war für Leipzig nicht genug

Österreichs Teamspieler waren am Dienstag-Spieltag mehrmals formatfüllend im Bilde. Beim 5:1-Kantersieg von Bayern München gegen Schachtjor Donezk in Gelsenkirchen hämmerte Konrad Laimer in der 11. Minute den Ball zum 1:1 unter die Latte. Überragender Münchner war aber der Franzose Michael Olise mit zwei Treffern. Beim 5:1 spielte er die gesamte Donezk-Defensive aus.