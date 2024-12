Champions League live: So steht es bei Red Bull Salzburg vs. Paris SG

„Verlieren verboten“ heißt es ab 21.00 für Red Bull Salzburg und Paris Saint-Germain im direkten Duell in der Champions League. Die Elf von Trainer Pepijn Lijnders ist daheim gegen Frankreichs Doublesieger klarer Außenseiter. Beide Teams müssen punkten, um noch in die Top 24 zu gelangen. „Sie werden hoch motiviert sein und mit allem kommen, was sie haben. Es liegt an uns, ihre Pläne zu durchkreuzen“, sagte Lijnders.