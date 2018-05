French Open: Großes Flair auf zu kleinem Platz

„Der Court Suzanne Lenglen und der Court 2“, sagte Dominic Thiem auf die Frage, welche Plätze ihm besonders in Roland Garros gefallen.

Österreichs Topmann, der heute in Runde zwei auf den Griechen Stefanos Tsitsipas trifft (dritte Partie nach 11 Uhr, live ORF Sport+), wusste es wenige Augenblicke später: Ja, den Court 2 gibt’s gar nicht mehr.

Den Stars, die sich zwischen Stadien, Players Lounge und Umkleidekabinen bewegen, muss dies nicht auffallen. Dem Publikum freilich schon: Auch sonst gibt es nach Umbauarbeiten etwas mehr Platz auf den Flaniermeilen um die großen Stadien (Philippe Chatrier, Court 1, Lenglen).

Dennoch – die Besucher (am Montag kamen insgesamt 33.298) haben vor allem zwischen den Highlights auf den Plätzen so viel Platz wie Sardinen in Dosen. Die Anlage, die nach dem Kriegshelden Roland Garros benannt und 1927 erbaut wurde, wird in den nächsten Jahren noch publikumsfreundlicher. „Das ist das einzige Problem hier, auch daran wird gearbeitet, die Anlage wird maßgeblich erweitert“, sagt Barbara Schett, ehemals Nummer sieben der Welt und als Eurosport-Kommentatorin in Paris.