Frauenlauf-Organisatorin: "Wir Frauen haben viel geschuftet"

Gerade die fünf Kilometer laden Laufanfängerinnen zum Start ein, denn beim 34. Frauenlauf wird der Schwerpunkt auf junge Mädchen und Laufeinsteigerinnen gesetzt. „Wer sich bewegt, fühlt sich in seinem Körper wohl“, sagte Dippmann. Beworben wird das Thema innerhalb einer Kampagne „Let's run the world, Girls!“ bzw. „Jeder Schritt von dir zählt!“ deshalb auch an Schulen und in sozialen Medien. Am 28. Februar startet auch wieder an 48 Standorten in ganz Österreich das „Fit in 12 Wochen“-Trainingsprogramm, wo jeder gratis mitmachen kann, egal wie sein Leistungsniveau aussieht.

Profis am Start

Aber nicht nur Laufanfängerinnen sind stets bei der Veranstaltung willkommen, sondern auch Profiläuferinnen. So hat die Kenianerin Gladys Chepkurui im vergangenen Jahr den Elitebewerb des 33. Frauenlaufes in Wien mit neuem Streckenrekord gewonnen. Sie verbesserte die zehn Jahre alte Bestmarke über fünf Kilometer in 14:50 Minuten deutlich.

Die Österreicherin Julia Mayer egalisierte als Fünfte in 15:45 den österreichischen Rekord von Jennifer Wenth aus dem Jahr 2015. „Ich versuche, auch heuer wieder meine persönliche Bestzeit anzugreifen“, sagte Mayer. „Der Frauenlauf war mein Sprung in meine Sportlerkarriere und da verbinde ich extrem viele Emotionen damit.“