Franzose Alaphilippe gewann Tour of Britain

Der französische Radprofi Julian Alaphilippe hat am Sonntag die Tour of Britain gewonnen. Der Bergkönig der heurigen Tour de France vom Team Quick-Step setzte sich nach acht Etappen vor dem niederländischen Sky-Profi Wout Poels (+0:17) sowie dem Slowenen Primoz Roglic (LottoNL/0:33) durch. Den Tagessieg sicherte sich der Australier Caleb Ewan nach einem 77-km-Rundkurs in London im Sprint.