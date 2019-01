Vettel zu Vertrag für Mick Schumacher: "Natürlich großartig"

In der Einzelwertung war für Vettel bereits in der Gruppenphase Schluss gewesen. Dabei hatte er sich auch Schumacher geschlagen geben müssen. Der 19-Jährige scheiterte dann im dritten Viertelfinale am mexikanischen Ex-Formel-1-Piloten Esteban Gutierrez. Der Sieg ging an den mexikanischen Rallyefahrer Benito Guerra.

"Ich erinnere mich an meine erste Teilnahme und wie ich zu Michael hinauf geschaut habe", sagte Vettel. "Mit Mick im Team zu fahren, ist etwas Besonderes." Von nun an werden sich die beiden wohl noch öfter über den Weg laufen. Im Rahmen des Ferrari-Testprogramms könnte Schumacher schon in diesem Jahr erste Übungsrunden in einem aktuellen Formel-1-Auto drehen, entweder im Ferrari oder bei einem der beiden Kundenteams Haas und Sauber.