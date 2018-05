Red Bull Racing: Eine Poleposition zum Jubiläum

„Red Bull hat die Formel 1 wieder cool gemacht“, sagt Ricciardo, der mit seiner Art wie geschaffen scheint für das Team. Dietrich Mateschitz holte die Formel 1 wieder nach Österreich; Red Bull ließ Max Verstappen in Kitzbühel auf Schnee fahren; die Rennsieger sprangen in Monaco in den Pool.

In den Pool? Die Hospitality des Teams übertrifft an diesem Wochenende alle anderen. Der schwimmende Palast im Hafenbecken wiegt 800 Tonnen, 70 Personen benötigen 21 Tage, um das Gebäude zu errichten. Ganz oben, beim Pool, werden die Partys gefeiert. „Wir hatten schon einige großartige Momente hier“, sagt Teamchef Christian Horner, der 2006 im Superman-Kostüm ins Becken sprang, als David Coulthard den ersten Podestplatz geholt hatte. „Es endet immer irgendwie im Pool. Hoffentlich gibt es in Zukunft noch mehr davon.“