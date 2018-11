Perfekt: Vietnam feiert 2020 Formel-1-Premiere

Vietnam wird im April 2020 in der Hauptstadt Hanoi erstmals einen Formel-1-Grand-Prix veranstalten. In einer Aussendung der Motorsport-Königsklasse wurde am Mittwoch offiziell bekanntgegeben, dass der lokale Promoter Vingroup einen "mehrjährigen Vertrag" mit dem Besitzer der Rennserie, dem US-Konzern Liberty Media, unterzeichnet habe.

"Seit unserem Einstieg in diesen Sport im Jahr 2017 haben wir über die Entwicklung neuer Zielstädte gesprochen, um die Attraktivität der Formel 1 zu steigern, und der Vietnam-Grand-Prix ist eine Umsetzung dieses Bestrebens", betonte Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey. Hanoi sei "eine der aufregendsten Städte der Welt mit einer großen Historie und einer unglaublichen Zukunft". Carey sprach bereits von einem "echten Highlight im Formel-1-Kalender".