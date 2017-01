Offiziell: Technikchef Lowe verlässt Mercedes

Bereits im Dezember hatte der KURIER vermeldet, dass Technikchef Paddy Lowe bei Mercedes vor dem Abgang stand. Nun erfolgte die offizielle Bestätigung: Nach dreieinhalb Jahren in Diensten des Weltmeisterteams verlässt Lowe das Team aus dem britischen Brackley.

Für Lowe beginnt damit eine Zeit, die im Fachjargon verniedlichend "garden leave" genannt wird, also Zeit für den heimischen Garten. Lowe hatte nämlich - wie in der Formel 1 üblich - eine Klausel in seinem Vertrag, die ihm untersagt, innerhalb eines fixierten Zeitraums von üblicherweise zumindest einem Jahr bei einem direkten Konkurrenten seines Ex-Arbeitgebers anzuheuern.

Wie lange die Zwangspause in Lowes Fall ist, teilte weder der 54-jährige Brite noch das Mercedes-Team mit. Vonseiten Mercedes heißt es, dass die technische Organisation vorerst auf die Schultern von Aldo Costa, Mark Ellis, Geoff Willis und Rob Thomas verteilt, ehe ein vollwertiger Ersatz für Lowe gefunden wurde. Als Kandidat gilt unter anderem James Ellison, der bei Ferrari bis zu seinem Abgang 2016 eine ähnliche Position innehatte.

Der Abgang von Lowe kommt überraschend, befindet sich Mercedes doch derzeit in den letzten Verhandlungen mit Williams-Pilot Valtteri Bottas, der die Nachfolge des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg antreten soll. Eine mögliche Klausel in Bottas' Vertrag könnte sich auf Lowe beziehen: Englischen Medien zufolge hat Williams dem Briten angeboten, Nachfolger von Technikdirektor Pat Symonds zu werden. Eine Ausnahme von Lowes "garden leave" könnte eine Gegenleistung seitens Mercedes für die Freigabe von Bottas sein.