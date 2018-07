Mick Wishofer: Schritt für Schritt in die Königsklasse

„Natürlich in der Formel 1!“ Die Antwort auf die Frage, wo sich Mick Wishofer im Idealfall in fünf Jahren sieht, kommt in Sekundenschnelle. Doch noch steht der 18-jährige Wiener am Anfang seiner Motorsport-Karriere. Mit der Formel 4 gastiert er an diesem Wochenende in Hockenheim. Heute (10.10 Uhr) wird das zweite Rennen des Wochenendes gestartet – im ganz großen Umfeld, jenem der Formel 1.