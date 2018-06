Márquez im F1-Auto: „Es war ein Genuss, aber ich war nervös“

Langsam fahren liegt nicht in der DNA eines Rennfahrers, schon gar nicht in jener von Marc Márquez. Der vierfache MotoGP-Weltmeister erfüllte sich auf dem Red Bull Ring einen Traum, drehte seine ersten Runden mit einem Formel-1-Auto, und er tat dies eindrucksvoll. In 1:14 Minuten brachte er den umlackierten RB8 aus dem Jahr 2012 um die Strecke. Damit fehlten ihm nur zehn Sekunden auf die Qualifying-Bestzeit von 2017, und er war acht Sekunden schneller, als er es mit seiner MotoGP-Maschine war.

Nach einer kurzen Mittagspause wollte es Márquez dann ganz genau wissen – er drehte sich in der letzten Kurve von der Strecke und musste sich zu Fuß auf dem Weg in die Box machen.

„Es war ein ganz tolles Erlebnis, einfach unglaublich“, sagte der 25-Jährige. „Der größte Unterschied ist der Bremspunkt. Ich habe mir mehrmals gedacht: ‚Das kann sich nicht ausgehen’ – und dann geht es sich meistens doch aus. Es war ein Genuss, aber ich war nervös.“