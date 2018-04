"Kein Spielraum für Fehler": Mercedes will in China die Wende

Die Formel-1-Saison hat für Mercedes nicht so begonnen wie gewünscht. In den ersten beiden Rennen blieb der dominante Formel-1-Rennstall der vergangenen Jahre durch eigene Fehler ohne Sieg. Chef Toto Wolff will in Schanghai beim dritten WM-Lauf sein Team endlich in Bestform sehen, Weltmeister Lewis Hamilton ist mit fünf Siegen der erfolgreichste Pilot auf der Strecke in China.

Die Zeiten des Hätte-Wenn-und-Aber-Sagens sollen für Wolff deshalb nun vorbei sein. Nach den Niederlagen in Australien und Bahrain fordert der Österreicher von dem Weltmeister-Team am Sonntag (08.10 Uhr MESZ/live ORF 1, RTL) in Schanghai die Wende im Titelkampf gegen Ferrari und den zweimaligen Sieger Sebastian Vettel. "Um in diesem Jahr zu gewinnen, müssen wir in Bestform sein", sagte Wolff vor dem dritten Grand Prix des Jahres in der ostchinesischen Mega-Metropole.

Erstmals seit 2013 hat keiner der Silberpfeile bei einem der ersten beiden Rennen des Jahres triumphiert. "Das war nicht der Saisonstart, den wir uns erhofft hatten", stellte Wolff fest. "Wir haben nun bei zwei Rennen in Folge mit einem Auto Schadensbegrenzung betrieben und mit dem anderen den Sieg knapp verpasst."