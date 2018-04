Hamilton im Trainingsduell Mercedes gegen Ferrari voran

Mercedes und Ferrari haben sich im zweiten Training zum Großen Preis von China in Schanghai den erwarteten Zweikampf geliefert. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton fuhr am Freitag im Mercedes wie schon in der ersten Übungseinheit Bestzeit. Sein Vorsprung auf Kimi Räikkönen im Ferrari fiel mit sieben Tausendstelsekunden allerdings wesentlich geringer aus als am Vormittag.

Hinter Valtteri Bottas im zweiten Mercedes fuhr der zweifache Saisonsieger Sebastian Vettel im Ferrari auf Rang vier. Red Bull kam mit dem Niederländer Max Verstappen auf Platz fünf.

Vor dem dritten von 21 Saisonrennen führt Vettel nach seinen Erfolgen in Australien und Bahrain das Klassement mit 50 Punkten an. Hamilton liegt 17 Zähler dahinter, Dritter ist Bottas (22 Punkte). In den vergangenen vier Jahren dominierte Mercedes in Shanghai. Dreimal gewann Hamilton (2014, 2015, 2017), 2016 war der mittlerweile zurückgetretene Nico Rosberg erfolgreich.