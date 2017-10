Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hat den letzten Großen Preis von Malaysia gewonnen. Der junge Niederländer, der somit seinen zweiten Karrieresieg landete, verwies am Sonntag den WM-Führenden Lewis Hamilton und den Australier Daniel Ricciardo auf die weiteren Podestplätze.

Ein verrücktes Rennen fuhr der Deutsche Sebastian Vettel, der vom letzten Startplatz nur knapp das Podest verpasste und Vierter wurde. Für den Deutschen endete das Rennen kurios: In der Auslaufrunde kollidierte er mit dem Williams von Lance Stroll und musste seinen defekten Ferrari mit abgerissenem Hinterrad stehen lassen. Sein Landsmann Pascal Wehrlein bot sich als Taxi an und nahm Vettel einfach mit in den Zielbereich.

Früh endete das Rennen für den anderen Ferrari-Fahrer. Kimi Räikkönen wegen eines Problems mit dem Turbo von der Startaufstellung geschoben werden.

Reifenprobleme

Mercedes-Pilot Hamilton hatte wegen anhaltender Reifenprobleme trotz Poleposition und trockener Piste keine Siegchance, baute als Zweiter seine Führung in der Fahrer-WM auf Vettel aber um weitere sechs Zähler aus. Fünf Rennen vor Schluss führt der Engländer 34 Punkte vor Vettel. Das nächste Rennen steigt schon kommenden Sonntag in Japan (7.00 Uhr MESZ).