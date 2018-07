Hockenheim: Vettel auf der Pole, Rückschlag für Hamilton

Jugendtraum

So war der Weg frei für Sebastian Vettel. Der 31-Jährige ist nur 30 Autominuten entfernt in Heppenheim aufgewachsen, 51 Rennen hat er in der Formel 1 gewonnen, doch keines davon auf seiner Heimstrecke auf dem Hockenheimring. Ein Sieg hier ist sein erklärtes Ziel.

Zumindest im Qualifying hat Vettel dafür die Basis gelegt. In 1:11,212 schnappte er sich im letzten Moment die Poleposition von Valtteri Bottas, der am Sonntag zwischen zwei Ferraris eingeklemmt ist - Kimi Räikkönnen sicherte sich am Samstag Startplatz drei. Es war die 55. Pole in der Karriere von Sebastian Vettel.