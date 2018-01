Formel 1 beschließt Abschied von den Grid Girls

Der Formel-1-Besitzer Liberty Media hat sich dazu entschlossen, die sogenannten Grid Girls abzuschaffen. Das gab die Motorsport-Königsklasse am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Die Grid Girls werden auch bei den anderen Motorsport-Serien an Grand-Prix-Wochenenden nicht mehr zum Einsatz kommen, heißt es weiter.

Die Führung der Rennserie begründete dies mit dem gesellschaftlichen Wandel, denen der Aufmarsch leicht bekleideter Mädchen als Grid Girls neben den Rennautos widerspreche. "Wir glauben nicht, dass dieser Brauch passend oder bedeutend für die Formel 1 und ihre bisherigen und künftigen Fans in aller Welt ist", wird Formel-1-Marketingchef Sean Bratches zitiert.

Liberty Media hat sich im vergangenen Jahr einige Bereiche angeschaut, wo man das Gefühl hatte, dass sie ein "Update brauchen, um den Schritt mit der Vision des großartigen Sports", die der neue Besitzer hat, halten zu können. Die Zeit vor den Rennen gehöre "der Zelebrierung des Sports, bei dem eingeladene Gäste und Künstler dem Spektakel ihren Beitrag leisten und Partner ihre Herkunftsländer und Produkte präsentieren können."

Grid Girls gehörten seit Jahrzehnten zu den Formel-1-Rennen. Die jungen Frauen dienten Werbemaßnahmen und trugen meist das Outfit eines Sponsors. Unter anderem standen sie bei der Startaufstellung und hielten die Schilder mit den Namen der Fahrer hoch.

Wir haben Sie bereits im Dezember befragt, was Sie von einer Abschaffung der Grid Girls halten würden. Das ist das Ergebnis:

Übrigens, solche Rennkalender wird es künftig auch nicht mehr geben: