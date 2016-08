Die Formel-1-Saison 2016 wird die letzte des Brasilianers Felipe Massa sein. Der 35-Jährige erklärte am Donnerstag im Vorfeld des Grand Prix von Italien seinen Rücktritt mit Ende des Jahres. "Was soll ich sagen? Dieses Jahr wird mein letztes Jahr in der Formel 1 sein", erklärte der Williams-Pilot vor zahlreichen Medienvertretern im Paddock in Monza, wo er am Sonntag seinen 244. Formel-1-Grand-Prix in Angriff nehmen wird.

Massa war seit 2002 in der Formel 1 am Start. Seine Karriere begann er beim Schweizer Sauber-Team, von dem er Ende 2005 zu Ferrari wechselte und Teamkollege von Michael Schumacher wurde. Seine größten Erfolge feierte er 2008 - sechs seiner insgesamt elf Grand-Prix-Siege datieren aus diesem Jahr. Am Ende des Jahres verfehlte er den WM-Titel nur um einen Punkt, als er - ausgerechnet bei seinem Heimrennen - trotz eines Sieges nur Vizeweltmeister hinter Lewis Hamilton wurde. Es blieb Massas letzter Sieg in der Formel 1.

Foto: AP/CHRISTOF STACHE

Schwerer Unfall als Wendepunkt

Im Folgejahr durchlebte Massa seine wohl schwierigste Zeit in der Formel 1. Ferrari litt massiv unter den neuen Aerodynamik-Regeln und war nicht konkurrenzfähig. In Ungarn dann der schwere Schlag: Eine Metallfeder vom Boliden seines Landsmanns Rubens Barrichello trifft Massa bei Höchstgeschwindigkeit am Helm, verfehlt nur knapp das Auge und verletzt den Brasilianer schwer.

Erst 2010 kehrte der Brasilianer in die Formel 1 zurück, erreichte aber nie wieder dasselbe Niveau wie vor dem Unfall. Bis einschließlich 2013 blieb er bei Ferrari, konnte jedoch keine Erfolge mehr feiern und wurde schlussendlich Ende 2013 nach acht Jahren vor die Tür gesetzt. Schon damals wurde über sein Karriereende spekuliert, aber der Brasilianer fand bei Williams noch eine Chance.

Foto: APA/AFP/JOHN THYS In den Jahren 2014 und 2015 gelangen Massa für Williams noch fünf Podestplätze, in der laufenden Saison steht er jedoch noch deutlicher als zuvor im Schatten seines Teamkollegen Valtteri Bottas. Spekulationen über sein Karriereende wurden in den vergangenen Wochen immer häufiger, nun ist die Bestätigung erfolgt.

Wer Massas Nachfolge bei Williams antritt, ist noch offen. Als erster Kandidat gilt Ersatz- und Entwicklungspilot Alex Lynn. Aber auch über eine Rückkehr von Sauber-Pilot Felipe Nasr, der vor Lynn Ersatzfahrer bei Williams war, wurde spekuliert. Zudem halten sich Gerüchte über eine mögliche Heimkehr von Jenson Button, der seine Karriere 2000 bei Williams begonnen hatte.

In einer emotionalen Ansprache bedankt sich Massa auf Facebook bei seinen Fans und Unterstützern.