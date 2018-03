Das ist 2018 neu in der Formel 1

Die Fahrer: Charles Leclerc und Sergei Sirotkin bestreiten am Sonntag in Melbourne (7.10 MESZ/live ORFeins, RTL ) ihren ersten Formel-1-Grand Prix. Der 20-jährige Leclerc ist der dritte Monegasse in der Formel 1 nach Louis Chiron (1955) und Olivier Beretta (1994), er startet für Sauber. Der 22-jährige Russe Sirotkin geht für Williams ins Rennen. Nur zwei Neulinge sind übrigens Minusrekord wie schon 1998, 2008 und 2012.

Die Deutschen: Nach dem Aus für Pascal Wehrlein sind mit Sebastian Vettel (Ferrari) und Nico Hülkenberg (Renault) nur noch zwei deutsche Piloten dabei, so wenige waren es zuletzt 1996. 2010 waren noch sieben Deutsche am Start.

Die Motoren: Pro Fahrer sind nur noch drei (statt bisher vier) Motoren pro Saison erlaubt. Einen interessanten Tausch gab es zwischen McLaren und Toro Rosso: McLaren fährt ab sofort mit Renault-Antrieben, Toro Rosso mit Honda.