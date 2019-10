Formel 1: Visionen, Diskussionen und ein Betrugsverdacht

Die Änderungen sollen die Formel 1 ab der Saison 2021 grundlegend ändern. Es wird in Zukunft eine bessere, günstigere, spannendere Formel 1 werden, hieß es unisono. Doch in der hitzigen Debatte über die Regelreform sind die Teams zerstritten. Am Mittwoch treffen sich in Paris Vertreter des Weltverbandes (FIA), des Rechteinhabers Liberty und die Teamchefs ein letztes Mal zur Aussprache. Am 31. Oktober soll das Reglement präsentiert werden.

„Es sind noch eine Menge Punkte offen“, sagt etwa Ferrari-Teamchef Mattia Binotto. Angeblich sind vier Teams für das neue Reglement: Renault, McLaren, Alfa Romeo und Williams. Dagegen sind die Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull sowie deren „B-Teams“ Racing Point, Haas und Toro Rosso.