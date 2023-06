Formel-1-GP von Montreal: Pole Position für Verstappen

Fünfmal ist der Spanier in dieser Saison schon auf dem Podest gestanden, Alonso erlebt im Herbst seiner Karriere seinen x-ten Frühling. Der bisher letzte seiner 32 Siege liegt aber bereits mehr als zehn Jahre zurück, am 12. Mai 2013 gewann er bei seinem Heimrennen in Montmelo bei Barcelona. „Er hatte viele Jahre in schlechten Autos, mit denen er nur im Mittelfeld fahren konnte“, sagt Verstappen. „Da könnte die Liebe zum Sport auch verloren gehen. Aber er ist ein Racer, ein Tier.“